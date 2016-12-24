Боевики трижды атаковали позиции ВСУ на Светлодарской дуге - штаб

Гибридная армия РФ вынуждена была прекратить атаки после ответного огня со стороны украинских военных. Среди боевиков есть раненые

За прошлые сутки боевики незаконных вооруженных формирований 50 раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.



На мариупольском направлении террористы вели огонь из 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм минометов, гранатометов различных систем по Широкино, Лебединскому, Талаковке и Водяном. Новотроицкое обстреляли из гранатометов, а Широкино - из БМП.



Около Водяного боевики атаковали позиции сил АТО, но после открытия ответного огня отступили.



На донецком направлении из 152-мм артиллерии обстреляли позиции ВСУ в районе Красного Пахаря и Северного. Огонь артиллерии калибром 122 мм, минометов, БМП и крупнокалиберных пулеметов зафиксирован в районе Луганского на Светлодарской дуге.



Из минометов калибром 120 и 82 мм и гранатометов гибридная армия РФ обстреляла Авдеевку, Новолуганское, Южное, Новоселовку Вторую и Верхнеторецкое. Из 152-мм артиллерии обстреляли Мироновку.



Трижды боевики пытались атаковать позиции АТО в районе Светлодарской дуги и каждый раз вынуждены были отступать. Среди боевиков есть раненые.



На луганском направлении под огонь реактивных систем залпового огня БМ-21 Град попало Сизое. Из 152-мм артиллерии боевики обстреляли Троицкое и дважды - Новозвановку. Из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия - Троицкое, Новоалександровку, Желтое, Лобачево и Станицу Луганскую.



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