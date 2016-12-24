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Обама подписал бюджет с увеличением помощи Украине до $350 млн

24.12.2016 08:27
Средства пойдут на помощь Украине в оборонной сфере; эта сумма в сравнении с прошлым годом увеличена на $50 млн
Обама подписал бюджет с увеличением помощи Украине до $350 млн

Президент США Барак Обама подписал бюджет США на 2017 год на нужды национальной обороны, который предусматривает выделение Украине $350 млн помощи. Об этом сообщает посольство Украины в США.

Сумма помощи в сфере обороны увеличена по сравнению в 2016 годом на $50 млн.

Документ предусматривает передачу Украине в том числе летального оружия. Список видов помощи расширен также включением средств технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы. 

Также предусмотрена помощь в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования ВСУ. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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