Обама подписал бюджет с увеличением помощи Украине до $350 млн
Президент США Барак Обама подписал бюджет США на 2017 год на нужды национальной обороны, который предусматривает выделение Украине $350 млн помощи. Об этом сообщает посольство Украины в США.
Сумма помощи в сфере обороны увеличена по сравнению в 2016 годом на $50 млн.
Документ предусматривает передачу Украине в том числе летального оружия. Список видов помощи расширен также включением средств технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы.
Также предусмотрена помощь в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования ВСУ.
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