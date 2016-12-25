Боевики передали тела двух погибших под Светлодарском военных ВСУ

Украинские бойцы из 54 бригады Вооруженных Сил Украины погибли 18 декабря на Светлодарской дуге под Дебальцево

В городе Счастье Луганской области Украине были переданы тела двух военных, погибших на Светлодарской дуге 18 декабря. Об этом сообщает корреспондент Громадське ТВ.

Погибшие украинские бойцы служили в 54 бригаде ВСУ. Один из них - лейтенант Яровой с позывным Шайтан, другой - солдат Байкус с позывным Ваха. Они погибли первыми в бою на Светлодарской дуге 18 декабря.

Представители гражданско-военного сотрудничества Минобороны передали тела двух погибших боевиков представителям террористической организации ЛНР, а с ОРЛО передали тела украинских военных.

Передача проходила под наблюдением членов СММ ОБСЕ.

Координатор проекта ВСУ Эвакуация 200 Михаил Котелевский сказал изданию, что он осмотрел предварительно тела, и они действительно похожи на тела двух украинских военных из 54 бригады. (Точно установит экспертиза и опознание родных), и следов пыток не зафиксировал.

Передача тел военных стала возможна благодаря Минским договоренностям, отмечает издание.

18 декабря 2016 года в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны вследствие резкой активизации боевых действий на Светлодарской дуге в направлении Дебальцево погибли пятеро военнослужащих, а шестеро получили ранения. Еще 10 военнослужащих получили травмы и контузии.

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