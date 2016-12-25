Боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ

За сегодня зафиксировано 16 обстрелов со стороны оккупантов Донбасса

По состоянию на 18:00 25 декабря зафиксировано 16 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск в Донбассе, которые нарушают Минские соглашения. Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.



"Из 82-миллиметровых минометов оккупанты обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Старогнатовку, Широкино и Павлополь", - отметили в штабе.



На донецком направлении из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Новгородское, Верхнеторецкое и Зайцево.

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