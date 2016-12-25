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Боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ

25.12.2016 20:00
За сегодня зафиксировано 16 обстрелов со стороны оккупантов Донбасса
Боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ
Фото: EPA

По состоянию на 18:00 25 декабря зафиксировано 16 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск в Донбассе, которые нарушают Минские соглашения. Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

"Из 82-миллиметровых минометов оккупанты обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Старогнатовку, Широкино и Павлополь", - отметили в штабе.

На донецком направлении из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Новгородское, Верхнеторецкое и Зайцево.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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