Полностью восстановлена работа Донецкой фильтровальной станции
Восстановлена работа Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщила украинская сторона СЦКК.
Станция обеспечивает водоснабжение Авдеевки и Ясиноватой.
Под угрозой полной остановки снова оказался бы Авдеевский коксохимический завод.
Кроме того, были повреждены высоковольтные линии электропередач к подстанциям, которые обеспечивают водоснабжение Торецка, Горловки, Донецка и Мариуполя. То есть без питьевой воды могли остаться полмиллиона человек.
Оперативно были проведены ремонтно-восстановительные работы.
ДФС остановилась 24 декабря. Без водоснабжения тогда снова осталась Авдеевка.
Ранее первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии Александр Хуг призывал отвести войска в районе Донецкой фильтровальной станции.
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