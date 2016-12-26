Полностью восстановлена работа Донецкой фильтровальной станции

Восстановлена подача электроэнергии к ДФС, обеспечены водой Авдеевка и Ясиноватая

Восстановлена работа Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщила украинская сторона СЦКК.



Станция обеспечивает водоснабжение Авдеевки и Ясиноватой.



Под угрозой полной остановки снова оказался бы Авдеевский коксохимический завод.



Кроме того, были повреждены высоковольтные линии электропередач к подстанциям, которые обеспечивают водоснабжение Торецка, Горловки, Донецка и Мариуполя. То есть без питьевой воды могли остаться полмиллиона человек.



Оперативно были проведены ремонтно-восстановительные работы.

ДФС остановилась 24 декабря. Без водоснабжения тогда снова осталась Авдеевка.

Ранее первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии Александр Хуг призывал отвести войска в районе Донецкой фильтровальной станции.

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