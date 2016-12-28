В Генштабе отчитались о закладке двух новых катеров типа Кентавр

По словам командующего ВМС ВСУ, начало строительства десантных катеров демонстрирует последовательное наращивание боевых возможностей ВМС

В среду, 28 декабря, на Киевском судостроительном заводе была осуществлена закладка двух десантных катеров типа "Кентавр". Как сообщает Генштаб ВСУ, заказчиком катеров является Министерства обороны.

По словам командующего ВМС ВСУ Игоря Воронченко, начало строительства десантных катеров демонстрирует "последовательное наращивание боевых возможностей национальных ВМС".

Катер типа "Кентавр" является специализированным боевым надводным катером разнородных десантных сил морского компонента сил быстрого реагирования, который предназначен для транспортировки морем и высадки на необорудованное побережье морского десанта, а также поражения отдельных малоразмерных целей противника.

Ранее в 2016 году на этом заводе были построены малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Бердянск", которые успешно прошли все испытания, были включены в состав флота и продемонстрировали свою способность выполнять боевые задачи.

В этом году были заложены еще четыре катера для ВМС, и "сегодня они успешно строятся", отметили в Генштабе.

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