СБУ запретила российскому актеру Цапнику въезд в Украину на 5 лет
Служба безопасности Украины запретила российскому актеру Яну Цапнику въезд на территорию Украины сроком на пять лет. Об этом говорится в сообщении Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания со ссылкой на решение СБУ.
В Нацсовете отметили, что Цапник принимает участие в новогодней программе телеканала Интер.
Российский актер Ян Цапник сыграл роль "ополченца армии ДНР" в пропагандистском фильме российского канала НТВ "Военный корреспондент".
29 декабря СБУ сообщила Нацсовету, что в соответствии с законами "О Службе безопасности Украины" и "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", а также Инструкции о порядке принятия СБУ решений о запрете въезда в Украину иностранцам и лицам без гражданства, 29 декабря 2016 года Цапнику запрещен въезд на территорию Украины сроком на пять лет.
СБУ проинформировала об этом Министерство культуры для внесения его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.
В ноябре российским актерам Николаю Добрынину и Людмиле Артемьевой запретили въезд в Украину на три года.
Вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко обратилась к руководству дворца Украина с просьбой предоставить информацию - проверяют ли они артистов относительно их посещения ОРДЛО или оккупированного Крыма.
Читайте также: Минкульт пересмотрит список лиц, создающих угрозу нацбезопасности
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:00
-
23.12.16
10:00
-
12:50
-
09.12.16
10:00
-
28.12.16
00:00