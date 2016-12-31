Геращенко: Об освобождении пленных нужно говорить с Россией

Разговаривать об освобождении украинцев нужно не с боевиками, а с Москвой, считает представитель Украины в трехсторонней контактной группе

Переговоры об освобождении украинских заложников должны продолжаться, но с Россией, а не с главарями боевиков. Об этом сказала вице-спикер парламента, представитель Украины в Минске Ирина Геращенко в эфире 5 канала.



По словам Геращенко, Россия шантажирует Украину пленниками, которых не отпускает, несмотря на договоренности.



"Эта та тема, тот козырь, который Москва держит у себя в рукаве и пытается им шантажировать Украину и мир, требуя амнистии. Решение о том, кого освободить, когда освободить, как освободить принимают не Игорек и Саша, а принимает именно Москва", - сказала представитель Украины в переговорной группе.

29 декабря Украина в одностороннем порядке передала представителям террористических организаций ДНР и ЛНР 15 сторонников сепаратистов, ранее задержанных за участие в незаконных группировках.



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