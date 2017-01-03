Матиос: На крупной взятке задержан помощник нардепа

По словам главного военного прокурора, взятку помощник депутата требовал от предпринимателя за не создание препятствий при строительстве жилого дома

Сегодня, 3 января, сотрудники военной прокуратуры задержали помощника одного из народных депутатов по подозрениюв в получении взятки в размере 140 тыс грн. Об этом у себя в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Военная прокуратура Львовского гарнизона на основании материалов и совместно с Управлением защиты экономики во Львовской области ДЗЭ Национальной полиции задержала "на горячем" за вымогательство и получение "взятки" в размере 140 тысяч гривень помощника-консультанта одного из нардепов парламентской коалиции", - написал Матиос.

По его словам, взятку помощник депутата требовал от предпринимателя за не создание препятствий при строительстве многоквартирного жилого дома для того, чтобы не направлять депутатских запросов в правоохранительные и контролирующие органы.

Помощника нардепа задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Взятка обнаружена и изъята в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия, отметил Матиос.

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