ВСУ не нарушили Минск на Светлодарской дуге - Полторак

По словам Полторака, тот факт, что украинские военные установили новый блокпост, не является нарушением минских договоренностей

Вооруженные силы Украины не нарушили минские соглашения, когда взяли под контроль новую позицию в районе Светлодарской дуги. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак в эфире 5 канала.



По его словам, это территория и так принадлежит украинской стороне.



"Что касается наших международных партнеров, таких обвинений нет, потому что их быть не может по сути, потому что мы не нарушаем минские соглашения. Согласно минским соглашениям, эта территория принадлежит Украине. Мы все перемещения делаем на своей территории", - пояснил Полторак.



23 декабря Вооруженные Силы Украины установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



