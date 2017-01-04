ОБСЕ: Без прекращения огня выборов в Донбассе не будет
Новый глава миссии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что главным условием проведения выборов в ОРДЛО должно стать полное прекращение огня. Об этом он сказал сегодня на совместной пресс-конференции с главой МИД Павлом Климкиным в Мариуполе, передает корреспондент ЛІГА.net.
По словам Курца, эффективность работы ОБСЕ в Донбассе - это полное прекращение огня.
"Это должно стать основой для проведения свободных и честных выборов", - сказал глава ОБСЕ.
Фото: EPA
Сегодня Курц подчеркнул, что минские договоренности необходимы и их нужно выполнять.
Климкин сегодня заявил, что нужно дать наблюдателям миссии ОБСЕ полный доступ к оккупированном территориям Донбасса, к неконтролируемым участкам границы.
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