Порошенко рассказал, как будет развиваться партнерство с Польшей

Президент Украины поблагодарил Аджея Дуду за солидарность с Украиной в эти сложные времена, связанные с необходимостью противостоять агрессии РФ

Президент Петр Порошенко поблагодарил Польшу за усилия в укреплении международного единства и солидарности с Украиной. Порошенко поздравил президента Польши Анджея Дуду по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Польшей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Глава государства подчеркнул, что высоко ценит поддержку Польского государства, которое первым из стран мира признало независимость и суверенитет Украины, и особо благодарен за последовательные и целенаправленные усилия Польши в укреплении международного единства и солидарности с Украиной в эти сложные времена, связанные с необходимостью противостоять российской агрессии.

Президент верит, что украинско-польское стратегическое партнерство безальтернативно и далее будет развиваться в духе доверия, уважения и взаимной поддержки.

Во время визита в Польшу 21 декабря Порошенко заявил, что Украина и Польша должны совместными усилиями спасти сегодняшнюю Европу от "приступов популизма, равнодушия, еврокептицизма и синдрома эгоизма".

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