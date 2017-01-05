Сделка с Путиным у Трампа не получится - Foreign Policy

Джеффри Манкофф рассуждает, почему даже при Дональде Трампе Кремлю не удастся построить с США партнерские отношения

Избрание Дональда Трампа президентом США и политическая неопределенность на Западе дают Российской Федерации новые возможности. Одновременно сдача сирийского Алеппо силам Башара Асада позволяет Владимиру Путину объявить о победе и в этом регионе, пишет Джеффри Манкофф в своей колонке для Foreign Policy.



Что касается Украины, здесь, по мнению Путина, время играет на него. Конфликт в Донбассе сохраняется, а желание Запада сохранять санкции против страны-агрессора слабеет. Слабеют и позиции президента Петра Порошенко. По мнению Манкоффа, Путин надеется, что Украина в конце концов либо согласится играть по его правилам, либо пойдет на обострение противостояния - чем оттолкнет от себя западных партнеров еще дальше.



При наличии в США Дональда Трампа, который по крайней мере на словах склонен наладить отношения с РФ, Путин надеется построить мультиполярный мир, основанный на сферах влияния сверхдержав, а не на либеральных ценностях и институциях, как это было после Холодной войны. Короче говоря, Путину хочется, чтобы Трамп считал его равным партнером и считался с его интересами, подчеркивает Манкофф. Среди этих интересов - прежде всего Восточная Европа и постсоветские страны.



Но даже если Трамп согласится играть по таким правилам, из игры толку не выйдет, считает автор. Да, у Трампа и Путина схожие взгляды на борьбу с терроризмом (в части "мочить в сортире"), да, Трамп готов даже Асада назвать союзником в борьбе против ИГ. Но РФ и США были оппонентами, когда речь шла о противоракетной обороне, о войне в Ираке, о присутствии ВС США в Средней Азии. Даже сейчас, в Сирии, Россия куда больше озабочена поддержкой Асада, чем уничтожением ИГ. А вот Трампа волнует именно ИГ, и он скоро начнет всячески подчеркивать это в своих выступлениях.



Наконец, спецслужбы РФ и США совершенно не доверяют друг другу.



Другой повод для дискуссий - Иран. РФ и Иран являются партнерами по Сирии, США и Иран - антагонисты. Дональд Трамп даже собирался отменить ядерную сделку с официальным Тегераном. Маловероятно, что Путин откажется от дружбы с Ираном ради более теплых отношений со Штатами, считает Манкофф.



Еще хуже обстоит ситуация в Европе. С момента распада Союза США стремились интегрировать постсоветские страны в евроатлантическое сообщество. Однако страна-агрессор активно сопротивлялась расширению НАТО, а недавно еще и открыто выступила против расширения ЕС - когда вторглась в Грузию, а затем в Украину. РФ еще и пытается развалить НАТО и Евросоюз изнутри, поддерживая разнообразные радикальные политические движения. В том числе и самого Трампа, как выяснила разведка США.



Все эти телодвижения противоречат обязательствам, взятым США после Холодной войны - поддерживать и защищать принципы суверенности, территориальной целостности и демократии во всем мире. Трамп может относиться к ним как ему угодно, но любая попытка нарушить эти обязательства - например, отказать в поддержке союзнику под давлением РФ - может вызвать масштабнейшие политические беспорядки. Для России это будет знак, что можно продвинуться за красную линию еще дальше. В РФ уже сейчас спекулируют на тему того, так ли готов будет Трамп защищать страны Балтии "в случае чего".



Все это особенно важно для Украины. Кремль убежден, что у Порошенко нет иного выбора, кроме минских соглашений, по которым он должен разрешить выборы в оккупированном Донбассе. Манкофф напоминает, что эти выборы, с одной стороны, реинтегрируют Донецк и Луганск, а с другой де-факто оставят их под контролем России. Агрессор, таким образом, получит возможность влиять на официальный Киев изнутри и препятствовать его евроинтеграционным устремлениям. Если же Порошенко откажется проводить выборы из-за того, что Кремль не выполняет свою часть Минска-2, - Путин может развязать открытый конфликт. Вероятность настоящей войны вырастет, если Трамп откажется продлевать санкции или помогать украинской армии.



Так или иначе, для хорошей сделки нужно, чтобы все ее стороны что-то выигрывали. Выигрыш Путина очевиден: снятие санкций, закрепление победы в Сирии, свобода действий в Украине (а потом и в Европе), сбалансированные отношения с Китаем, статус равного партнера. Выигрыш Трампа- ? Да, в краткосрочном периоде сближение полезно обеим странам. Но в долгосрочном ни борьба с терроризмом, ни совместное сдерживание Китая не будут для США достаточно привлекательны. И, что бы Трамп ни пожелал, интересы РФ и США будут конфликтовать в Европе, заключает Манкофф.

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