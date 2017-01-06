Расходы на Евровидение-2017 превысят ожидаемый доход - продюсер

По словам продюсера, Евровидение - это имиджевый проект и его нужно рассматривать, как инвестиции и в Украину, и в инфраструктуру страны

Расходы на Евровидение-2017 превысят ожидаемый доход. Об этом сообщила исполнительный продюсер конкурса Виктория Романова в эфире hromadske.ua.



"Евровидение является имиджевым проектом. Это не расходы, это инвестиции. Я бы советовала именно так рассматривать эти средства. Мы все понимаем, что это расходная часть, она не маленькая. Это одновременно и инвестиции в Украину, в инфраструктуру, в имидж и в будущее", - пояснила Романова.



Ожидается, что доход от Евровидения будет около 200 млн грн, а в качестве расходов заложена сумма в размере 430 млн грн.

В Киев, по подсчетам КГГА, приедет более 20 тысяч гостей со всей Европы.