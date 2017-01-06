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Расходы на Евровидение-2017 превысят ожидаемый доход - продюсер

06.01.2017 01:55
По словам продюсера, Евровидение - это имиджевый проект и его нужно рассматривать, как инвестиции и в Украину, и в инфраструктуру страны
Расходы на Евровидение-2017 превысят ожидаемый доход - продюсер
Фото: eurovisionworld.com

Расходы на Евровидение-2017 превысят ожидаемый доход. Об этом сообщила исполнительный продюсер конкурса Виктория Романова в эфире hromadske.ua.

"Евровидение является имиджевым проектом. Это не расходы, это инвестиции. Я бы советовала именно так рассматривать эти средства. Мы все понимаем, что это расходная часть, она не маленькая. Это одновременно и инвестиции в Украину, в инфраструктуру, в имидж и в будущее", - пояснила Романова.

Ожидается, что доход от Евровидения будет около 200 млн грн, а в качестве расходов заложена сумма в размере 430 млн грн. 

В Киев, по подсчетам КГГА, приедет более 20 тысяч гостей со всей Европы. 

9 декабря 2016 года на Генеральной Ассамблее Европейского вещательного союза окончательно было подтверждено, что Евровидение-2017 будет принимать Киев.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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