Расходы на Евровидение-2017 превысят ожидаемый доход - продюсер
Расходы на Евровидение-2017 превысят ожидаемый доход. Об этом сообщила исполнительный продюсер конкурса Виктория Романова в эфире hromadske.ua.
"Евровидение является имиджевым проектом. Это не расходы, это инвестиции. Я бы советовала именно так рассматривать эти средства. Мы все понимаем, что это расходная часть, она не маленькая. Это одновременно и инвестиции в Украину, в инфраструктуру, в имидж и в будущее", - пояснила Романова.
Ожидается, что доход от Евровидения будет около 200 млн грн, а в качестве расходов заложена сумма в размере 430 млн грн.
В Киев, по подсчетам КГГА, приедет более 20 тысяч гостей со всей Европы.
9 декабря 2016 года на Генеральной Ассамблее Европейского вещательного союза окончательно было подтверждено, что Евровидение-2017 будет принимать Киев.
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