Суд постановил задержать Януковича по делу о похищении Драбинко
07.01.2017 19:02
Суд постановил задержать Януковича, экс-главу МВД Захарченко и экс-начальника милиции Киева Коряка по делу о похищении помощника митрополита Владимира
Виктор Янукович и Виталий Захарченко (фото - president.gov.ua)
Печерский районный суд разрешил задержать беглого экс-диктатора Виктора Януковича, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-начальника ГУМВД в Киеве Валерия Коряка. Все трое подозреваются в незаконном лишении свободы Александра Драбинко - личного помощника ныне покойного митрополита УПЦ МП Владимира Сабодана. Об этом сообщается в трех постановлениях суда, опубликованных в Едином реестре судебных решений.
Суд согласился с доводами следователя о том, что с учетом тяжести деяния и в связи с тем, что подозреваемые скрываются от суда, им необходимо избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.
Постановления суда обжалованию не подлежат.
3 ноября стало известно о том, что Генпрокуратура обратилась к Верховной Раде с запросом привлечь Новинского к уголовной ответственности по делу о похищении митрополита УПЦ МП Александра Драбинко. 4 ноября спикер парламента передал запрос в профильный комитет. 8 декабря Рада дала согласие на привлечение Новинского к уголовной ответственности. Как сообщал корреспондент ЛІГА.net, за такое решение проголосовали 228 народных депутатов.
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