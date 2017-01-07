Суд постановил задержать Януковича по делу о похищении Драбинко

Суд постановил задержать Януковича, экс-главу МВД Захарченко и экс-начальника милиции Киева Коряка по делу о похищении помощника митрополита Владимира





Суд согласился с доводами следователя о том, что с учетом тяжести деяния и в связи с тем, что подозреваемые скрываются от суда, им необходимо избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.





Постановления суда обжалованию не подлежат.





3 ноября стало известно о том, что Генпрокуратура обратилась к Верховной Раде с запросом привлечь Новинского к уголовной ответственности по делу о похищении митрополита УПЦ МП Александра Драбинко. 4 ноября спикер парламента передал запрос в профильный комитет. 8 декабря Рада дала согласие на привлечение Новинского к уголовной ответственности. Как сообщал корреспондент ЛІГА.net , за такое решение проголосовали 228 народных депутатов.



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