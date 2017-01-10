Порошенко написал в российскую тюрьму журналисту Сущенко: фото

Сегодня письмо главы государства Петра Порошенко украинскому политзаключенному в РФ Роману Сущенко передаст консул, рассказал адвокат узника

Обвиненному по сфабрикованному делу в шпионаже украинскому журналисту Роману Сущенко сегодня, 10 января, в российском СИЗО передадут письмо от президента Петра Порошенко. Об этом у себя в Facebоok написал российский адвокат политзаключенного Марк Фейгин.



"Президент Украины Петр Порошенко написал моему подзащитному журналисту Роману Сущенко в тюрьму", - говорится в сообщении.



По словам Фейгина, сегодня письмо главы государства передаст узнику консул. Когда было написано послание, не сообщается.

Фото: facebook.com/mark.feygin

2 октября 2016 года российские СМИ сообщили о задержании 30 сентября в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, который приехал туда по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный "является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины". В украинской разведке причастность Сущенко к ведомству опровергли.

7 октября журналисту предъявили обвинение в шпионаже и арестовали. В середине ноября его адвокат предположил, что Кремль может пойти на обмен украинца на задержанного в Ровно агента ГРУ Виктора Павленко. СБУ эти данные не подтвердила.

2 декабря Фейгин заявил, что ФСБ провела провокацию против Сущенко, втянув его в процесс передачи некой информации на цифровом носителе из Москвы в Париж.

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10 марта 2016 года на то время украинской политзаключенной Надежде Савченко передали поддельное письмо якобы от президента Петра Порошенко. Позднее Марк Фейгин пояснил, почему поверил фейку с письмом Порошенко.

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