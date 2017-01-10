Адвокат: Неизвестно, куда увезли Карпюка
10.01.2017 13:23
Адвокат Илья Новиков сообщил, что ранее незаконно осужденного в Чечне украинца Николая Карпюка повезли во Владимир через Ижевск
Николай Карпюк (фото - svoboda.org)
Адвокат Илья Новиков заявил, что им неизвестно место нахождения незаконно осужденного в Чечне украинца Николая Карпюка. Об этом он сегодня заявил в эфире 112.Украина.
Новиков напомнил, что Карпюка увезли из Грозного 5 декабря.
"Его повезли во Владимир вместо того, чтобы везти прямой дорогой на 1,5 тыс км, его повезли окружным путем, там будет минимум 3 тыс км, может даже больше", - отметил Новиков.
По его словам, Карпюка повезли во Владимир через Ижевск.
Он добавил, что украинца Стаса Клыха уже этапировали в сторону Челябинска.
29 ноября сообщалось, что Карпюк и Клых обратились к Министерству юстиции Украины перевести их отбывать срок на родину.
Новиков напомнил, что Карпюка увезли из Грозного 5 декабря.
"Его повезли во Владимир вместо того, чтобы везти прямой дорогой на 1,5 тыс км, его повезли окружным путем, там будет минимум 3 тыс км, может даже больше", - отметил Новиков.
По его словам, Карпюка повезли во Владимир через Ижевск.
Он добавил, что украинца Стаса Клыха уже этапировали в сторону Челябинска.
Новиков добавил, что адвокаты готовят документы в Европейский суд.
29 ноября сообщалось, что Карпюк и Клых обратились к Министерству юстиции Украины перевести их отбывать срок на родину.
В мае 2016 года в столице Чечни суд оккупантов признал украинских политзаключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха виновными "в преступлениях во время Чеченской войны". В том же месяце российский суд вынес украинцам приговор, первому назначили 22,5 года, второму - 20 лет заключения.
Спецслужбы РФ похитили Карпюка в марте 2014 года в Черниговской области, а Клых был задержан в августе того же года в Орле (РФ). Оба отрицают свою вину.
Украинцы заявляют, что были незаконно задержаны, и что к ним применили пытки. Правозащитный центр "Мемориал" в РФ признал Карпюка и Клыха политзаключенными.
В октябре Верховный суд РФ оставил без изменений решение чеченского суда, жалобу защиты украинцев - без удовлетворения.
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