Украинские суды вынесли приговоры 31 военному РФ - Матиос

Всего за ведение агрессивной войны против Украины осуждены 57 человек

За ведение войны против Украины суды вынесли приговоры 31 военному Российской Федерации. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире 5 канала.

Всего осуждены 57 человек.



По факту ведения агрессивной войны в суд направлены обвинительные акты еще против 27 человек.



"У нас есть приговоры судов по военнослужащим Российской Федерации. Все видели: Александов, Ерофеев. Они осуждены на 12, 14, 15 лет и не обжаловали эти приговоры, потому что их обменивали. О чем это говорит? Они признали свою вину, что они принимали участие в агрессивной гибридной войне против нашего государства на территории нашего государства", - сказал Матиос.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



