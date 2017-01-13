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Украинские суды вынесли приговоры 31 военному РФ - Матиос

13.01.2017 00:59
Всего за ведение агрессивной войны против Украины осуждены 57 человек
Украинские суды вынесли приговоры 31 военному РФ - Матиос
Анатолий Матиос

За ведение войны против Украины суды вынесли приговоры 31 военному Российской Федерации. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире 5 канала.

Всего осуждены 57 человек. 

По факту ведения агрессивной войны в суд направлены обвинительные акты еще против 27 человек. 

"У нас есть приговоры судов по военнослужащим Российской Федерации. Все видели: Александов, Ерофеев. Они осуждены на 12, 14, 15 лет и не обжаловали эти приговоры, потому что их обменивали. О чем это говорит? Они признали свою вину, что они принимали участие в агрессивной гибридной войне против нашего государства на территории нашего государства", - сказал Матиос. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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