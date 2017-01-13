Почти полгода после убийства Шеремета: полиции сказать нечего

В полиции говорят: работа продолжается, и когда "будем готовы - проинформируем"

Заместитель и.о. главы Национальной полиции Александр Вакуленко заявил, что продолжается расследование убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он сказал сегодня на брифинге, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Что касается убийства Шеремета. Работа продолжается. Будем готовы - обязательно проинформируем", - сказал Вакуленко.



20 декабря спикер МВД Артем Шевченко заявил, что Национальная полиция получила весь комплекс помощи от международных партнеров в деле об убийстве Шеремета.

18 ноября сообщалось, что исполнители убивства Шеремета специально сделали информационный вброс о том, что якобы и.о. главы Нацполиции Вадим Троян причастен к организации наружного наблюдения за ним.

23 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следствие проверяет информацию СМИ о якобы слежке Трояна за журналистами Шереметом и редактора-основателя Украинской правды Аленой Притулой.

6 августа сообщалось, что глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе поручила провести служебную проверку своего первого заместителя Вадима Трояна в связи с появлением информации о якобы его причастности к организации незаконного наблюдения за журналистами Аленой Притулой и Павлом Шереметом.

20 июля в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль Притулы, в котором находился Шеремет.

Он скончался в карете скорой помощи.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что смерть Шеремета - это убийство.

Позже советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что следствие рассматривает шесть версий причин убийства журналиста.

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