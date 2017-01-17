Нардепы не смогли увеличить себе зарплату

За проект постановления о финансовом обеспечении деятельности Верховной Рады №5573 проголосовали 117 депутатов при 226 необходимых

Народные депутаты не смогли поднять себе зарплату. За проект постановления о финансовом обеспечении деятельности Верховной Рады №5573 проголосовали 117 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ЛІГА.net.

Проектом постановления, помимо выделения средств на обслуживание деятельности парламента, аппарат Верховной Рады и т.д. предлагалось привязать депутатские зарплаты к прожиточному минимуму.

Планировалось, что зарплата спикера парламента будет составлять 20 прожиточных минимумов, первого вице-спикера - 19,2 прожиточных минимумов, вице-спикера - 18,7, главы комитета или руководителя фракции - 18, их первого заместителя - 17, главы подкомитета - 16,5, члена комитета - 16,2.

Спикер Андрей Парубий предложил поправку к проекту постановления, по которой зарплаты всем депутатам составляли бы 15 прожиточных минимумов, а за счет освободившихся средств можно было бы увеличить фонд оплаты помощников и советников народных депутатов. Такое предложение поддержали 137 депутатов при 226 необходимых.

Представляя документ, первый заместитель главы регламентного комитета Павел Пинзеник обратил внимание на то, что последний раз смета Верховной Рады утверждалась в 2013 году. В условиях отсутствия сметы за распределение средств, в том числе и на зарплаты депутатам, отвечает регламентный комитет.

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С 1 января 2017 года Кабмин увеличил минимальную зарплату вдвое - до 3200 грн.

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