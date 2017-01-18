Туск об ассоциации Украина-ЕС: Сейчас мяч на поле Нидерландов

По словам президента Евросовета Дональда Туска, сегодня ответственность за судьбу Соглашения об ассоциации Украины с ЕС лежит на Амстердаме

Президент Европейского совета Дональд Туск заявляет, что ответственность за Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС пока лежит на Нидерландах. Об этом Туск сегодня, 18 января, заявил в Страсбурге, передает Радио Свобода.

"Относительно Украины мы приняли обязательное для исполнения решение для ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации. Это решение вызвано беспокойством, высказанным в прошлом году Нидерландцами. Теперь ответственность лежит на Амстердаме", - заявил президент Евросовета.



"Ратификация важна не только для Украины, но и для геополитической стабильности Европы. Мы сделали то, что должны для сохранения соглашения, которое уже ратифицировали 27 стран-членов и Европарламент. Сейчас мяч находится на поле Нидерландов", - добавил Туск.

Нидерланды являются единственной страной ЕС, не ратифицировавшей соглашение об ассоциации с Украиной.

На последней стадии, уже после одобрительного голосования в парламенте и подписи монарха, этот процесс был приостановлен в связи референдумом в апреле 2016 года, на котором большинство граждан страны проголосовали против ратификации документа.



Правительство премьер-министра Марка Рютте выступает за ратификацию, но заявляет, что нужно принять во внимание результаты референдума. Как компромисс Нидерландцы предлагают, чтобы ЕС принял определенные ограничения для Украины.

15 декабря на саммите ЕС лидеры Евросоюза договорились о юридически обязывающем решении, которого хотели добиться Нидерланды для завершения ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Читайте также: Ассоциация Украина-ЕС: на правительство Голландии подали в суд

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.