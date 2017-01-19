Порошенко: США должны быть снова великими в вопросе безопасности

По мнению президента Украины, Вашингтон должен вновь продемонстрировать лидерство в вопросе обеспечения глобальной безопасности

Президент Украины Петр Порошенко призвал США "быть снова великими", продемонстрировав лидерство в таких вопросах, как обеспечение глобальной безопасности. Об этом глава украинского государства заявил в интервью Reuters в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Порошенко подчеркнул важность НАТО как оплота противодействия агрессивной политике России.

"НАТО, в основном, - это не вопрос денег, это вопрос безопасности. Российская агрессия вновь продемонстрировала отсутствие какой-либо другой системы безопасности, кроме НАТО, которое было бы эффективно в противостоянии агрессии", - сказал он.

По словам президента, чтобы продемонстрировать свою роль как глобальный лидер, США должны сформировать трансатлантическое единство.

"Америка должна быть снова великой", - заявил Порошенко, перефразировав знаменитый лозунг президентской кампании Дональда Трампа.

Президент Украины подчеркнул необходимость совместных глобальных усилий по прекращению российской агрессии как военной, так и в сфере кибербезопасности.

"РФ ведет глобальную кибервойну против всего мира, чему есть множество доказательств. Это глобальная опасность, и мир должен объединиться в борьбе с этой опасностью", - отметил Порошенко и добавил, что и российская пропаганда, и кибервойна являются элементами гибридной войны, которую ведет Кремль.

Также глава государства сомневается в том, что новая администрация США может отказаться от поддержки Украины. Порошенко напомнил о публичном заявлении Трампа о том, что он будет придерживаться обязательств Вашингтона, и об обнадеживающих заявлениях кандидатов на должности в кабинете избранного президента.

"Это вселяет в нас гораздо больше оптимизма на будущее", - заявил Порошенко, добавив, что он намерен встретиться с Трампом уже "через несколько месяцев".

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17 января 2017 года Порошенко заявил, что планирует встретиться с Трампом "в ближайшее время".

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