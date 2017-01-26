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Украина должна иметь голос во всех переговорах по Донбассу - МИД

26.01.2017 02:40
Замглавы МИД заявила, что Украина хочет быть игроком во всех переговорах США и России относительно Донбасса, а не картой, которую разыграют
Украина должна иметь голос во всех переговорах по Донбассу - МИД
Елена Зеркаль (фото - скриншот)

Украина должна иметь право голоса во всех переговорах между Россией и США, которое касается решения конфликта в Донбассе. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль информагентству Reuters.

Украина опасается, что президент США Дональд Трамп исключит Киев из переговоров, пытаясь наладить связи с Москвой. 

"Потому что мы говорим о будущем нашей страны, мы не хотим, чтобы нас исключали из переговоров. Мы не хотим, чтобы нас разыгрывали, как карту. Мы хотим быть игроками", - сказала Зеркаль.

По ее словам, больше нет доверия "джентльменским договоренностям", напомнив о Будапештском меморандуме.

Ранее Трамп предположил, что ослабление санкций против путинской России можно было бы связать с новым соглашением о сокращении ядерных арсеналов. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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