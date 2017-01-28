Решение по долгу Януковича может быть в апреле - Данилюк
28.01.2017 14:29
У судьи после слушаний есть время на принятие решения и вынесения вердикта; этот перерыв может длиться и три месяца
Решение по "долгу Януковича" может быть принято в Высоком суде в Лондоне в апреле. Об этом сказал министр финансов Александр Данилюк в эфире hromadske.ua.
По словам министра, уже были слушания и судья должен принять решение после того, как ознакомится с делом.
Также будет приниматься решение рассматривать иск в ускоренном порядке или идти по классической схеме судебного процесса.
19 января судья Уильям Блэр, который рассматривает дело о долге Януковича, взял перерыв для вынесения своего вердикта.
В декабря 2013 года правительство Николая Азарова в рамках договоренностей экс-диктатора Виктора Януковича с главой РФ Владимиром Путиным выпустил пятилетние еврооблигации на $3 млрд, которые выкупил Фонд национального благосостояния России.
8 декабря в МВФ решили изменить правила кредитования для того, чтобы продолжать поддерживать страны, которые имеют официальную задолженность кредиторов. Такие изменения предусматривают дальнейшую поддержку Украины в случае, если она пропустит платежи по задолженности перед РФ, составляющей около $3 млрд.
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