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Решение по долгу Януковича может быть в апреле - Данилюк

28.01.2017 14:29
У судьи после слушаний есть время на принятие решения и вынесения вердикта; этот перерыв может длиться и три месяца
Решение по долгу Януковича может быть в апреле - Данилюк

Решение по "долгу Януковича" может быть принято в Высоком суде в Лондоне в апреле. Об этом сказал министр финансов Александр Данилюк в эфире hromadske.ua.

По словам министра, уже были слушания и судья должен принять решение после того, как ознакомится с делом. 

Также будет приниматься решение рассматривать иск в ускоренном порядке или идти по классической схеме судебного процесса.

19 января судья Уильям Блэр, который рассматривает дело о долге Януковича, взял перерыв для вынесения своего вердикта. 

В декабря 2013 года правительство Николая Азарова в рамках договоренностей экс-диктатора Виктора Януковича с главой РФ Владимиром Путиным выпустил пятилетние еврооблигации на $3 млрд, которые выкупил Фонд национального благосостояния России.

8 декабря в МВФ решили изменить правила кредитования для того, чтобы продолжать поддерживать страны, которые имеют официальную задолженность кредиторов. Такие изменения предусматривают дальнейшую поддержку Украины в случае, если она пропустит платежи по задолженности перед РФ, составляющей около $3 млрд.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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