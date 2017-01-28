И.о. председателя правления ОГХК арестован на 2 месяца
Задержанному ранее и.о. председателя правления избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"И.о. председателя правления ПАО Объединенная горно-химическая компания избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн", - сказано в сообщении.
25 января НАБУ задержало и.о. председателя ПАО ОГХК и экс-заместителя директора ГП ОГХК (впоследствии преобразовано в ПАО ОГХК). 26 января детективы бюро задержали гражданина Украины, директора одной из компаний-посредников, зарегистрированной в Гонконге, подозреваемого в причастности к коррупционной схеме в ПАО ГПЗКУ.
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