Будет обсуждаться главный вопрос - безопасность в зоне АТО

В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

Сегодня Олифер сообщала, что запланированное на вчера, 31 января, заседание контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе не состоялось - политические переговорщики от государства-агрессора РФ и их марионетки из временно оккупированных районов Донбасса не явились.

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30 января 2017 года в результате обстрела российскими боевиками Авдеевки на местном коксохимическом заводе были перебиты все ветки электроснабжения, в результате чего на предприятии началась частичная консервация, а город оказался на грани социально-экономической катастрофы. В Авадеевке объявлено чрезвычайное положение.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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