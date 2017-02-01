В Авдеевке начались работы по восстановлению электроснабжения

1 февраля получено разрешение на выполнение заданий по обследованию и разминированию территорий ЛЭП с целью проведения аварийного возобновления

ГСЧС получила разрешение на разминирование территорий с линиями электропередач в Авдеевке для последующего возобновления энергоснабжения города. Об этом сегодня в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент ЛІГА.net.

"По состоянию на 12 часов 1 февраля получено разрешение на выполнение заданий по обследованию и разминированию территорий ЛЭП с целью проведения аварийного возобновления. Задействованы два пиротехнических отряда ГСЧС, за ними идут колонной две аварийные бригады, которые сразу после разминирования будут возобновлять энергоснабжение", - сказал он.

С раннего утра под Авдеевкой снова идут интенсивные бои между украинской армией и российскими оккупационными войсками, которые продолжают бить по позициям сил АТО и застройке из тяжелого вооружения. Из-за невозможности ремонта под обстрелами в отопительной системе города температура воды несколько снизилась, но ночь город устоял.

1 февраля начались очередные переговоры с российскими генералами в составе СЦКК, которые третьи сутки блокируют ремонтные работы отказом повлиять на обстрелы войсками оккупантов.

30 января 2017 года в результате обстрела российскими боевиками Авдеевки на местном коксохимическом заводе были перебиты все ветки электроснабжения, в результате чего на предприятии началась частичная консервация, а город оказался на грани социально-экономической катастрофы. В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Обстрелы тяжелой артиллерией россиян продолжаются по состоянию на утро 1 февраля.

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