Порошенко: В гибели военных и мирных украинцев виновна Россия

В каждой террористической группе в Донбассе есть кадровые российские военные, которые выполняют приказы Кремля, заявил президент Украины

Президент Петр Порошенко возложил полную ответственность за обострение ситуации в Авдеевке на Россию и контролируемых ею боевиков, так как в каждой террористической группе есть кадровые российские военные, которые выполняют приказы Кремля. Об этом он сказал во время видеоконференции с главой Донецкой ОГА Павлом Жебривским, сообщает пресс-служба АП.

По словам Порошенко, Россия, в том числе, ответственна за обстрел гражданских кварталов и гибель мирных жителей.

"Подчеркиваю, что тезис о том, что она (Россия, - ред.) не контролирует (боевиков, - ред.) является абсолютно ошибочным, так как в каждом подразделении находятся кадровые российские военные, выполняющие приказы Российской Федерации", - сказал глава государства и подчеркнул, что наступление на позиции украинских войск было организовано российскими войсками и боевиками, которые ими контролируются.

При этом Порошенко отметил, что украинская сторона все время подчеркивает необходимость прекращения огня.

"…Наш представитель в Специальном центре координации и контроля, получая соответствующие приказы от министра обороны, по моему поручению, постоянно демонстрировал готовность к прекращению огня. Хотя бы для гуманитарной паузы, для того, чтобы восстановить обеспечения. Подчеркиваю - не только в контролируемой украинскими войсками части Авдеевки, а прекратить тот ужас, который происходит сейчас в Донецке с ограничением поставок света и воды, там тоже наши граждане и мы о них также заботимся", - сказал президент.

По его словам, пророссийские боевики сознательно не дают работать ремонтным бригадам.

В марте этого года в Международном суде ООН в Гааге начнутся слушания по иску Украины против России.



Украина дополнит свой иск информацией о последних обстрелах боевиками Авдеевки.

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