Гибридные войска РФ штурмуют промзону Авдеевки - штаб АТО
04.02.2017 18:55
В 17:30 российско-оккупационные войска начали штурмовать позиции ВСУ в районе Авдеевской промзоны
Российские оккупанты в Донбассе (фото - ЕРА)
Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня российско-оккупационные войска нарушили режим тишины и в 17:30 начали штурм позиций ВСУ в районе Авдеевской промзоны. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Террористы применяют против украинских военных 152 мм орудия и минометов 120 мм калибра. "Противник намеренно срывает ремонтные работы с целью обострения гуманитарных проблем в городе", - отмечают в штабе АТО.
Сегодня пророссийские террористы обстреляли украинских электриков, которые проводили ремонтные работы в Авдеевке для возобновления поставок электроэнергии в город.
Ранее российская сторона в СЦКК дала письменное подтверждение о прекращении огня. Началось разминирование дороги к местам поврежденных ЛЭП для дальнейшего ремонта. Однако позже специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о нарушении режима тишины.
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