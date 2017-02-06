Фейгин: В России хотят использовать Сущенко как обменный материал

Адвокат украинского журналиста Марк Фейгин считает, что ФСБ России некоторое время работала над тем,чтобы выманить Романа Сущенко в Москву

Российские спецслужбы выманили Романа Сущенко в Москву, чтобы в дальнейшем использовать как "обменный материал". Об этом сегодня журналистам заявил адвокат незаконно задержанного в Москве украинского журналиста Марк Фейгин, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Ситуация не тупиковая. Я считаю, что у Романа Сущенко ситуация предпочтительная... Роман является журналистом и фактически он похищен - те оперативные действия, которые в отношении него велись со стороны ФСБ на протяжении некоторого времени для того, чтобы его выманить в Москву - они имели своей целью получить его в качестве обменного материала. В этом нет никаких сомнений, я это вижу из материалов дела", - сказал он.

Фейгин отметил, что освобождение Сущенко возможно скорее всего только после вступления приговора российского суда в силу после второй инстанции. "Это может занять месяцы, многие месяцы", - добавил адвокат.

2 октября 2016 года российские СМИ сообщили о задержании 30 сентября в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, который приехал туда по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный "является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины". В украинской разведке причастность Сущенко к ведомству опровергли.

7 октября журналисту предъявили обвинение в шпионаже и арестовали.

24 января 2017 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой требует от России освободить Сущенко, а также прекратить преследования украинских журналистов на территории оккупированного Крыма.

25 января Лефортовский районный суд Москвы продлил арест Сущенко на три месяца.

Сущенко работает в украинском информагентстве Укринформ с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года.

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