Горбулин: Украина - центр противостояния запада и России

Украина оказалась не готова информационно к гибридной войне, сказал директор Национального института стратегических исследований

Директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин заявил, что Украина стала ключевым государством противостояния запада и России. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

"В результате всех событий, которые проходят на протяжение двух с половиной лет, Украина стала ключевым государством противостояния Запада и России. Кроме того, что мы втянуты в гибридную войну с Россией во всем спектре ее проявлений, мы еще оказались и в центре гибридного мира, в котором нарушены практически все устои цивилизованного порядка", - сказал Горбулин.

По его словам, сложность гибридной войны объясняется тем, что она не имеет четких временных рамок, не имеет строго обозначенных территориальных границ, которые все привыкли защищать в условиях нормальной войны в ее традиционном понимании.

"Россия, как и когда-то СССР, использовала все свои информационные возможности для того, чтобы обманывать и Европу, и Соединенные Штаты, и весь мир", - подчеркнул Горбулин.

Он считает, что Украина оказалась не готова информационно к гибридной войне.

"О нашей информационной ситуации... Мы были не готовы психологически вот к такого рода войне. Это самая большая беда нашей страны. Мы очень долго жили в условиях братской дружбы и любви с Российской Федерацией", - отметил Горбулин.

Директор Национального института стратегических исследований добавил, что гибридная война, как таковая, возникла не в 2014 году.

"Ее отдельные проявления наблюдались и до этого в разных странах, в разных конфликтах. Но такого сосредоточия всех военных и не военных аспектов гибридной войны, которое обрушилось на Украину в 2014 году, мир еще не знал, как не знал такого грубейшего нарушения элементарных норм цивилизованной жизни на нашем Земном шаре", - подчеркнул Горбулин.

2 июля Горбулин заявил, что выживание Украины зависит от готовности к большой войне, которую может развязать Кремль.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.