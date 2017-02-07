Депутаты не пришли в Раду: провалили обращение по эскалации в АТО

За внесение в повестку дня обсуждения обращения к международным организациям по эскалации в АТО проголосовали 203 депутата при 226 необходимых







За то, чтобы вернуться к рассмотрению вопроса - 209. В проекте обращения Рада призывает парламенты других стран и международные организации осудить РФ за нарушение режима прекращения огня, который предусмотрен минскими договоренностями, а также разрушение нерегулярными и регулярными вооруженными формированиями РФ города Авдеевки.

Рада призывает принять меры по недопущению дальнейшей эскалации вооруженной агрессии РФ и просит ОБСЕ содействовать соблюдению Россией режима прекращения огня, в частности, в районе Авдеевки.

Международные организации Рада просит расследовать нарушение Россией международного права во время эскалации агрессии. Материалы и документы, которые об этом свидетельствуют, должна передать Генпрокуратура.



За минувшие сутки боевики 78 раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военный ранен. Авдеевку, Широкино и Новозвановку боевики обстреляли из танков.

По данным воздушного наблюдения ОБСЕ, были обнаружены тысячи новых воронок в районе Авдеевки и Ясиноватой, начиная с 28 января этого года. За то, чтобы включить в повестку дня и принять Обращение Верховной Рады к парламентам других стран и международным организациям по поводу осуждения эскалации вооруженной агрессии РФ против Украины 6039 проголосовали 203 депутата при 226 необходимых, передает корреспондент ЛІГА.net





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.





Депутаты не смогли принять обращение к другим странам и международным организациям с просьбой осудить эскалацию агрессии России против Украины.