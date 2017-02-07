Путин пожаловался Меркель на "устроивших провокации" военных ВСУ

Президент страны-агрессора России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Донбассе

Президент страны-агрессора России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию на Донбассе. Об этом сообщают в Кремле.

"Обсуждалась обстановка на юго-востоке Украины, резко обострившаяся в последние дни из-за провокационных действий украинской стороны. Выражена серьезная обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженного противостояния, в результате которого имеются человеческие жертвы, значительные разрушения гражданской инфраструктуры и жилого фонда в ряде населенных пунктов Донбасса", - говорится в сообщении.

Стороны высказались в пользу немедленного возобновления режима прекращения огня.

"Условлено наращивать дипломатические усилия в целях содействия мирному урегулированию украинского кризиса. В частности, имеется в виду предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в "нормандском формате", а затем - продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне", - сообщили в Кремле.

По данным воздушного наблюдения ОБСЕ, были обнаружены тысячи новых воронок в районе Авдеевки и Ясиноватой, начиная с 28 января этого года.

За минувшие сутки боевики 78 раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военный ранен. Авдеевку, Широкино и Новозвановку боевики обстреляли из танков.

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