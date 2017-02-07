Меркель призвала Путина повлиять на боевиков в Донбассе

Канцлер ФРГ и президент России выразили надежду на то, что боевые действия в скором времени полностью прекратятся

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента РФ Владимира Путина повлиять на боевиков в Донбассе с целью прекращения огня. Об этом шла речь в состоявшемся сегодня телефонном разговоре Меркель и Путина, сообщает пресс-служба канцлера ФРГ.

Согласно сообщению, инициатором разговора была Меркель.

Переговоры касались ситуации в восточной части Украины и дальнейшей реализации минских договоренностей.

"С учетом недавней эскалацией в Донбассе, которая привела к многочисленным человеческим жертвам, оба участника беседы выразили надежду на то, что боевые действия в скором времени полностью прекратятся. Канцлер обратилась к президенту России с просьбой повлиять на сепаратистов в этом смысле", - сказано в сообщении.

Стороны отметили усилия СММ ОБСЕ в направлении улучшения гуманитарной ситуации в Донбассе, отметили в пресс-службе.

Меркель и Путин согласились, что должны быть сделаны новые усилия для установления перемирия, и поручили министрам иностранных дел и их советникам по внешней политике оставаться в тесном контакте.

Согласно сообщению Кремля, в ходе разговора "обсуждалась обстановка на юго-востоке Украины, резко обострившаяся в последние дни из-за провокационных действий украинской стороны".

За минувшие сутки боевики 78 раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский военный ранен. Авдеевку, Широкино и Новозвановку боевики обстреляли из танков.

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