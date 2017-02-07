Швейцария: Россия должна сделать все для перемирия в Донбассе

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард

Президент Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард заявила, что Россия должна с делать все для прекращения огня в Донбассе. Об этом она сказала в ходе телефонного разговора с президентом Петром Порошенко, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Порошенко подробно проинформировал Лойтхард об обострении в Донбассе.

Он обратил внимание на сложную гуманитарную ситуацию в связи с российскими обстрелами Авдеевки и подчеркнул, что такое поведение должно получить надлежащую оценку со стороны международного сообщества.

"Президент Швейцарии отметила, что Россия должна сделать все для прекращения огня", - сказано в сообщении.

Лойтхард также отметила прогресс в проведении реформ в Украине, что повышает доверие инвесторов к украинской экономике, и подтвердила готовность поддерживать Украину на этом пути, в частности в вопросе судебной реформы.

Во время разговора также были согласованы дальнейшие шаги по ускорению возврата Украине средств, которые были незаконно выведены бывшими высокопоставленными чиновниками и сейчас хранятся в швейцарских банках.

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