Швейцария: Россия должна сделать все для перемирия в Донбассе
Президент Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард заявила, что Россия должна с делать все для прекращения огня в Донбассе. Об этом она сказала в ходе телефонного разговора с президентом Петром Порошенко, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Порошенко подробно проинформировал Лойтхард об обострении в Донбассе.
Он обратил внимание на сложную гуманитарную ситуацию в связи с российскими обстрелами Авдеевки и подчеркнул, что такое поведение должно получить надлежащую оценку со стороны международного сообщества.
"Президент Швейцарии отметила, что Россия должна сделать все для прекращения огня", - сказано в сообщении.
Лойтхард также отметила прогресс в проведении реформ в Украине, что повышает доверие инвесторов к украинской экономике, и подтвердила готовность поддерживать Украину на этом пути, в частности в вопросе судебной реформы.
Во время разговора также были согласованы дальнейшие шаги по ускорению возврата Украине средств, которые были незаконно выведены бывшими высокопоставленными чиновниками и сейчас хранятся в швейцарских банках.
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