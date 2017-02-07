В МИД Германии прокомментировали слова посла о выборах в Донбассе
В урегулировании кризиса в Донбассе Германия руководствуется положениями минских соглашений. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Германии в комментарии Укринформ.
"Руководством для всех наших усилий по решению кризиса на востоке Украины являются минские соглашения между Россией и Украиной от 12 февраля 2015 года, посредниками которых выступают Германия и Франция", - ответили в ведомстве.
Ранее сегодня, 7 февраля, в ряде украинских СМИ появилось сообщение о том, что немецкий дипломат Эрнст Райхель заявил, что для проведения местных выборов в ОРДЛО не обязательно оттуда выводить войска РФ.
В Раде потребовали от посла опровергнуть это заявление.
МИД пригласил посла Райхеля для дачи объяснений по поводу его заявления на тему выборов во временно оккупированных районах Донбасса.
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