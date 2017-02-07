В МИД Германии прокомментировали слова посла о выборах в Донбассе

В немецком МИД заявили, что в решении кризиса в Донбассе руководствуются только минскими соглашениями

В урегулировании кризиса в Донбассе Германия руководствуется положениями минских соглашений. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Германии в комментарии Укринформ.

"Руководством для всех наших усилий по решению кризиса на востоке Украины являются минские соглашения между Россией и Украиной от 12 февраля 2015 года, посредниками которых выступают Германия и Франция", - ответили в ведомстве.