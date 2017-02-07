USD:  27.20  27.65   EUR:  28.95  29.78  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В МИД Германии прокомментировали слова посла о выборах в Донбассе

07.02.2017 23:30
В немецком МИД заявили, что в решении кризиса в Донбассе руководствуются только минскими соглашениями
В МИД Германии прокомментировали слова посла о выборах в Донбассе
Фото: EPA

В урегулировании кризиса в Донбассе Германия руководствуется положениями минских соглашений. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Германии в комментарии Укринформ.

"Руководством для всех наших усилий по решению кризиса на востоке Украины являются минские соглашения между Россией и Украиной от 12 февраля 2015 года, посредниками которых выступают Германия и Франция", - ответили в ведомстве. 

Ранее сегодня, 7 февраля, в ряде украинских СМИ появилось сообщение о том, что немецкий дипломат Эрнст Райхель заявил, что для проведения местных выборов в ОРДЛО не обязательно оттуда выводить войска РФ.

В Раде потребовали от посла опровергнуть это заявление.

МИД пригласил посла Райхеля для дачи объяснений по поводу его заявления на тему выборов во временно оккупированных районах Донбасса.

Читайте также: Депутаты Рады: никаких выборов в Донбассе до вывода войск РФ

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 