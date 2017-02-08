Комиссия Украина-НАТО на уровне послов обсудит события в Донбассе
Сегодня Комиссия Украина - Организация североатлантического договора (НАТО) на уровне послов рассмотрит последние события на востоке Украины. Об этом говорится в сообщении украинской миссии в НАТО в Twitter.
"Сегодня состоится внеочередное заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов. На повестке дня последние события на востоке Украины”, - говорится в сообщении.
Ранее в НАТО отметили необходимость усилить роль Рады в вопросах надзора в сфере безопасности и обороны, а также гражданского контроля за этими сферами.
В начале февраля президент Петр Порошенко в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke заявил, что намерен провести референдум, на который будет вынесен вопрос о вступлении в НАТО.
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