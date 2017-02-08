В Донецкой области террористу из России дали 11 лет тюрьмы

Осужденный является уроженцем Москвы, в прошлом он работал в российских правоохранительных органах

Суд в Донецкой области приговорил гражданина РФ к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества за то, что он в составе террористической организации ДНР воевал против сил АТО. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Согласно сообщению, осужденный является уроженцем Москвы, в прошлом он работал в российских правоохранительных органах.

"В составе террористической организации ДНР он способствовал Российской Федерации в ведении агрессивной войны против Украины", - сказано в сообщении.

В судебном заседании доказано, что россиянин с января 2015 года по сентябрь 2016 года участвовал в террористической организации ДНР, в составе одного из незаконных вооруженных подразделений которой совершал акты вооруженного сопротивления подразделениям сил АТО.

Он был задержан бойцами ВСУ в сентябре 2016 года возле Торецка Донецкой области. При себе у террориста были боеприпасы.

Досудебное следствие и поддержание обвинения в указанном уголовном производстве осуществлялись Главной военной прокуратурой ГПУ.

В декабре 2016 года еще один гражданин РФ решением суда признан виновным в участии в военных действиях против Украины и приговорен к лишению свободы сроком на 12 лет.

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