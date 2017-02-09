Белый дом: Санкции за Крым не снимем, остальные - посмотрим

По словам пресс-секретаря Белого дома, санкции США против РФ, введенные из-за оккупации Крыма, не будут сняты до деоккупации полуострова

Санкции США против РФ, введенные из-за аннексии Крыма, будут оставаться в силе до деоккупации полуострова. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает Радио Свобода.

"Думаю, что посол США в ООН Никки Хейли высказалась очень ясно, что пока Россия не оставит Крым, санкции незыблемы. Что касается других санкций (из-за Донбасса - ред.), то я не хочу бежать впереди законодательства", - сказал он.

27 января сообщалось, что, по данным СМИ, команда президента США Дональда Трампа подготовила проект указа о возможном снятии (или смягчении) санкций с России в одностороннем порядке.

8 февраля в ответ на действия администрации Трампа шестеро сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии, внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса США законопроект, ужесточающий контроль со стороны законодателей за действиями президента по смягчению санкций против России.

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