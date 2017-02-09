Украина возобновит торгово-экономическое сотрудничество с Грецией

Премьеры Украины и Греции договорились о возобновлении работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

Премьер-министры Украины и Греции Владимир Гройсман и Алексис Ципрас договорились о возобновлении работы межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества стран в экономической сфере. Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства.

"Есть ряд мнений и предложений, которые внес мой коллега, с точки зрения заседания межправительственной комиссии, на уровне которой можно будет обсудить состояние нашего двухстороннего сотрудничества и определить те направления, которые дадут возможность нам развивать в том числе экономическое сотрудничество", - сообщил Гройсман.

Как отметил Ципрас, Греция заинтересована в развитии сотрудничества с причерноморскими региона Украины, что обусловлено ее историческими, культурными и экономическими связями с этими регионами.

Премьер-министры также обсудили ситуацию в Донбассе.

Ципрас сообщил, что Греция выступает за мирные пути урегулирования конфликта на востоке Украины и подчеркнул, что в Украине проживает около 100 тысяч этнических греков, а потому Греция заинтересована в мире в Украине.

8 февраля Гройсман сообщил, что пенсионная система Украины будет изменена в 2017 году, выплаты будут увеличены.

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