НАБУ объявило повторный конкурс на должность главы бюро в Одессе

Ранее Конкурсная комиссия НАБУ рекомендовала к назначению Дмитрия Руденко, но позже его кандидатуру отклонили из-за протестов общественности

Национальное антикоррупционное бюро объявило повторный конкурс на должность начальника Одесского территориального управления НАБУ. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Распоряжением директора НАБУ от 9 февраля объявлен повторный конкурс на замещение вакантной должности директора Одесского территориального управления, юрисдикция которого охватывает Одесскую, Херсонскую, Николаевскую, Кировоградскую области.

Лица, желающие принять участие в конкурсе, должны в течение 15 календарных дней подать необходимые документы в бюро.

Конкурсная комиссия НАБУ рекомендовала к назначению директором Одесского территориального управления Бюро Дмитрия Руденко 14 января. Такое решение вызвало возмущение у общественности и правозащитников, поскольку Руденко был причастен к преследованию винницкого правозащитника Дмитрия Гройсмана.

Конкурс проводится уже в третий раз. В апреле 2016 отклонили кандидатуру Семена Кривоноса, который оказался фигурантом уголовного дела.



Ранее Руденко возглавлял Хмельницкое отделение полиции Калиновского отдела ГУНП в Винницкой области, работал следователем. У него три высших образования - два юридических и одно по специальности "Учет и аудит".



Издание отмечает, что в 2010-2011 гг, когда Руденко был начальником отдела следственного управления УМВД Украины в Винницкой области, он участвовал в уголовном преследовании правозащитника Дмитрия Гройсмана. Руденко обвинил главу Винницкой правозащитной группы в распространении порнографии и надругательстве над государственными символами. Гройсмана впоследствии полностью оправдали, но до этого он не дожил, скончавшись за неделю до оглашения приговора.

Совет Общественного контроля НАБУ ранее пригласил Руденко на заседание и задал ряд вопросов, в том числе и относительно этой информации.

Согласно декларации, Руденко и членам его семьи принадлежат три квартиры. Он и его супруга передвигаются на трех автомобилях - Тойота Камри 2006 года, Мерседес Е320 2002 года и Citroen C4 2012 года. Они хранят наличными $106 тыс.

Полномочия Одесского теруправления НАБУ распространяются на Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Кировоградскую область.

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