Глава МИД Литвы завтра поедет в зону АТО

Ирина Геращенко отметила, что Линас Линкявичус хочет увидеть воочию ситуацию с безопасностью и гуманитарную ситуацию

Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичус намерен в пятницу, 10 февраля, посетить Донбасс для ознакомления с текущей ситуацией в зоне АТО. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в Facebook.

Геращенко сообщила, что встретилась с главой МИД Литвы и поблагодарила его за твердую позицию его страны в вопросе восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Помимо вопросов двусторонних отношений и межпарламентского диалога, обсудили гуманитарную и ситуацию безопасности на Донбассе, вопросы нарушения прав человека в оккупированном Крыму. Украину чрезвычайно тревожит тот факт, что в окончательном отчете ОБСЕ/БДИПЧ (Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, - ред.) по результатам наблюдения на выборах в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации 2016 года полностью проигнорированы факты незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией. Считаем, что ОБСЕ должна усовершенствовать методику мониторинга, которую использует БДИПЧ"" - заявила Геращенко.

”А уже завтра мы вместе с министром посетим Донбасс, чтобы увидеть воочию ситуацию с безопасностью и гуманитарную ситуацию”, - добавила первый заместитель спикера парламента.

Ранее сообщалось, Украина подала в Европейский суд по правам человека пять исков против Российской Федерации по фактам оккупации Крыма, военной агресии в Донбассе, о нарушении прав человека на оккупированных территориях и незаконном вывозе детей-сирот в РФ.

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