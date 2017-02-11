Участники блокады перекрыли путь Ясиноватая-Константиновка
Штаб блокады при поддержке добровольческого движения ОУН заблокировал "основную магистраль торговли на крови и финансирования терроризма" Ясиноватая - Константиновка. Об этом сообщает Штаб блокады торговли с оккупантами в Facebook.
Как говорится в сообщении, блокада осуществляется на участке вблизи станции Фенольная.
Фото: facebook.com/shtab.blokady
На данный момент ведутся инженерные работы и обустройство местности.
Фото: facebook.com/shtab.blokady
Штаб также заявил, что не планирует блокировать железнодорожные составы, которые идут через станцию Фенольная, заводов государственных шахт и других предприятий, находящихся на подконтрольной Украине территориях.
Фото: facebook.com/shtab.blokady
9 февраля солдаты 58-й бригады обратились к президенту Украины Петру Порошенко с призывом остановить торговлю и любые финансовые отношения с "представителями сепаратистов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".
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