Участники блокады перекрыли путь Ясиноватая-Константиновка

Блокада железнодорожных путей осуществляется на участке вблизи станции Фенольная

Штаб блокады при поддержке добровольческого движения ОУН заблокировал "основную магистраль торговли на крови и финансирования терроризма" Ясиноватая - Константиновка. Об этом сообщает Штаб блокады торговли с оккупантами в Facebook.

Как говорится в сообщении, блокада осуществляется на участке вблизи станции Фенольная.





Фото: facebook.com/shtab.blokady

На данный момент ведутся инженерные работы и обустройство местности.





Фото: facebook.com/shtab.blokady

Штаб также заявил, что не планирует блокировать железнодорожные составы, которые идут через станцию Фенольная, заводов государственных шахт и других предприятий, находящихся на подконтрольной Украине территориях.





Фото: facebook.com/shtab.blokady

9 февраля солдаты 58-й бригады обратились к президенту Украины Петру Порошенко с призывом остановить торговлю и любые финансовые отношения с "представителями сепаратистов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".

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