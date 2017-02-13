Минюст зарегистрировал новый порядок проверки деклараций

Министерством юстиции осуществлена государственная регистрация порядка проведения контроля и полной проверки деклараций, сообщил замглавы НАПК

Министерство юстиции официально зарегистрировало порядок проведения контроля и полной проверки электронных деклараций чиновников. Об этом у себя в Facebook сообщил замглавы Нацагентства по предотвращению коррупции Руслан Радецкий.

"Рад сообщить, что сегодня Министерством юстиции осуществлена государственная регистрация порядка проведения контроля и полной проверки деклараций. Порядок вступит в силу после его официального опубликования, которое ожидаем в ближайшие дни", - сообщил он.

10 февраля НАПУ утвердило порядок проверки электронных деклараций чиновников, разработанный рабочей группой при Кабинете министров.

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