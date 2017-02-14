Экс-генерала СБУ подозревают в призывах к госперевороту

Суд разрешил ГПУ начать в отношении бывшего офицера процедуру заочного расследования. В настоящее время подозреваемый объявлен в международный розыск

Шевченковский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре начать специальное досудебное (заочное) расследование в отношении бывшего генерала Службы безопасности Украины, подозреваемого в призывах к государственному перевороту. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.



Как утверждают в Генпрокуратуре, экс-генерал, "действуя по предварительному сговору с группой лиц, распространил с использованием средств массовой информации материалы с призывами к насильственной смене, свержению конституционного строя и к захвату государственной власти".



Расследованием в отношении бывшего офицера ранее занималось Главное следственное управление СБУ.



Сейчас экс-генерал объявлен в международный розыск. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).



Фамилию подозреваемого и более подробную информацию о нем в ГПУ не сообщают.



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2 февраля 2017 года сообщалось, что Генпрокуратура подозревает экс-прокурора Крымского региона по надзору за соблюдением законов в военной сфере в государственной измене.



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