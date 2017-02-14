Гройсман: Тимошенко - мама украинской коррупции

Пермьер-министр Владимир Гройсман назвал "мамой украинской экономической слабости" народного депутата Юлию Тимошенко

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал лидера партии Батькивщина Юлию Тимошенко "мамой украинской коррупции, популизма и неэффективности". Об этом премьер-министр заявил сегодня в ходе заседания правительства, передает корреспондент LIGA.net.

"Отцом-основателем новейшего украинского государства ми считаем Михаила Грушевского. Родителями коррупции, популизма, неэффективности, экономических кризисов являются тоже люди. Я считаю, что мамой украинской экономической слабости, уничтожения независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко", - сказал он.

Как сообщается на сайте партии ВО Батькивщина, 10 февраля 2017 года фракция зарегистрировала в Верховной Раде постановление об отставке Гройсмана.

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