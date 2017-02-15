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Трамп о захвате Крыма Россией: Обама был слишком мягок

15.02.2017 15:18
Президент США Дональд Трамп напомнил, что Россия захватила Крым при администрации Барака Обамы
Трамп о захвате Крыма Россией: Обама был слишком мягок
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп напомнил, что Крым был оккупирован Россией во время президентства Барака Обамы. Об этом он написал в своем Twitter.

"Крым был взят Россией при администрации Обамы. Был ли Обама слишком мягким с Россией?" - написал Трамп.

14 февраля 2017 года у Трампа заявили, что США ждут от России возврата Крыма Украине и принятия мер для деэскалации в Донбассе.

Глава оборонного комитета Совфеда РФ Виктор Озеров заявил, что Крымский полуостров, который российские войска оккупировали в 2014 году, якобы не может быть "предметом торга между РФ и США".  

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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