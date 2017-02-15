Трамп о захвате Крыма Россией: Обама был слишком мягок
Президент США Дональд Трамп напомнил, что Крым был оккупирован Россией во время президентства Барака Обамы. Об этом он написал в своем Twitter.
"Крым был взят Россией при администрации Обамы. Был ли Обама слишком мягким с Россией?" - написал Трамп.
14 февраля 2017 года у Трампа заявили, что США ждут от России возврата Крыма Украине и принятия мер для деэскалации в Донбассе.
Глава оборонного комитета Совфеда РФ Виктор Озеров заявил, что Крымский полуостров, который российские войска оккупировали в 2014 году, якобы не может быть "предметом торга между РФ и США".
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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