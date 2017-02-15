Трамп о захвате Крыма Россией: Обама был слишком мягок

Президент США Дональд Трамп напомнил, что Россия захватила Крым при администрации Барака Обамы

Президент США Дональд Трамп напомнил, что Крым был оккупирован Россией во время президентства Барака Обамы. Об этом он написал в своем Twitter.

"Крым был взят Россией при администрации Обамы. Был ли Обама слишком мягким с Россией?" - написал Трамп.

14 февраля 2017 года у Трампа заявили, что США ждут от России возврата Крыма Украине и принятия мер для деэскалации в Донбассе.

Глава оборонного комитета Совфеда РФ Виктор Озеров заявил, что Крымский полуостров, который российские войска оккупировали в 2014 году, якобы не может быть "предметом торга между РФ и США".

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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