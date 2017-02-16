Аваков о санкциях против РФ: Европа не может поддерживать Кремль

Глава МВД Арсен Аваков назвал катастрофические последствия в случае возможной отмены санкций против РФ

Глава МВД Арсен Аваков считает, что если президент РФ Владимир Путин будет дальше обострять агрессию в Донбассе, то последствия будут катастрофическими. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию WELT.

Отвечая на вопрос возможной отмены санкций против России со стороны США, Аваков сказал: "В основе все очень просто: если западный мир сдаст Украину, конфликт не исчезнет. И этот конфликт происходит не где-то в Азии, а на расстоянии двух часов полета от Берлина. Вооруженные силы Украины насчитывают 250 тысяч человек, этому добавляются еще 130 тысяч в полиции, Национальной гвардии и пограничной охране. Невозможно договориться о судьбе Украины за нашей спиной. Если Путин будет дальше обострять свою агрессию и принимать попытки решить вопрос военным путем, то последствия будут катастрофическими".

По словам Авакова, будет катастрофа не только для Украины, но и РФ.

"Это будет катастрофа для Украины. Будет огромное количество жертв, Украина может потерять государственность и независимость. Но также и последствия для России будут катастрофическими. Я не уверен - выдержит ли режим Путина возможные десятки тысяч собственных жертв", - подчеркнул Аваков.

Он добавил, что если дойдет до такой войны на уничтожение против Украины, ЕС может получить на своей границе большую область с вооруженным до зубов российским марионеточным режимом и чрезвычайное количество беженцев.

"Последствия этой трагедии будут для Европы гораздо больше, чем сирийские. В своей основе это цивилизационный вопрос. Европа не может стоять в этом конфликте на стороне России. Путину нельзя доверять. Нельзя полагаться на добрую волю царя", - уверен Аваков.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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