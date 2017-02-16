Порошенко ввел в действие решение СНБО: текст

Президент поручил правоохранителям обеспечить общественный порядок в зоне АТО

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 февраля 2017 года "О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усилении защиты критической инфраструктуры". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ размещен на сайте АП.

Контроль за выполнением введенного в действие решение СНБО возлагается на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

На сайте СНБО опубликован текст решения.

"Рассмотрев ситуацию в энергетической сфере Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил:

1. Обратить внимание Кабинета Министров Украины на невыполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 ноября 2014 года, введенного в действие указом президента Украины от 14 ноября 2014 № 876, и решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 мая 2015 года, введенного в действие указом президента Украины от 28 мая 2015 № 298, а именно относительно:

усиления контроля за перемещением товаров с отдельных территорий в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях;

разработки проекта реконструкции энергоблоков тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, на которых используется уголь антрацитовой группы, для обеспечения применения ими угля газовой группы отечественной добычи;

диверсификации источников поставки угля в Украину и создания резерва энергетического угля;

принятия новой Энергетической стратегии Украины.

2. Службе безопасности Украины безотлагательно подать Кабмину уточненные предложения по перемещению товаров в район или из района проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

3. Кабинету Министров Украины безотлагательно:

1) принять исчерпывающие меры по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины;

2) утвердить порядок перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях и перечень товаров, запрещенных для перемещения;

3) разработать и ввести план действий по усилению борьбы с незаконным перемещением товаров в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях;

4) организовать ремонт поврежденной транспортной инфраструктуры (мостов, железнодорожных переходов и т.п.) в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях;

5) принять исчерпывающие меры по диверсификации источников поставки угля в Украину и создания резерва энергетического угля;

6) обеспечить временно, до полного преодоления кризисных явлений в энергетике, прекращение экспорта из Украины угля каменного марки антрацит;

7) организовать взаимодействие с депутатскими фракциями и комитетами Верховной Рады Украины с целью разработки предложений по внесению изменений в законодательство, вытекающих из резолюции Совета Безопасности ООН от 13 февраля 2017 № 2341;

8) вместе со Службой безопасности Украины активизировать работу по выполнению решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 "О совершенствовании мер обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры", введенного в действие указом президента Украины от 16 января 2017 № 8;

9) совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, безотлагательно:

изучить объективность, экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги и проработать возможные меры по совершенствованию механизмов государственного регулирования деятельности в этой сфере естественных монополий и управления субъектами хозяйствования, корпоративные права которых принадлежат государству, а также проинформировать население о результатах этой работы;

разработать и обеспечить реализацию программы строительства новых энергоблоков и реконструкции существующих энергоблоков тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, на которых используется уголь антрацитовой группы, для обеспечения применения ими угля газовой группы отечественной добычи.

4. Министерству внутренних дел Украины, Службе безопасности Украины безотлагательно:

принять исчерпывающие меры по обеспечению общественного порядка в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях;

обеспечить надлежащую охрану объектов газо- и электроснабжения, транспортной инфраструктуры в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях и создание безопасных условий для их бесперебойного функционирования.

5. Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины, Службе безопасности Украины обеспечить безопасность и исключить установленным законом способом попытки нарушения общественного порядка на объектах критической инфраструктуры.

6. Службе безопасности Украины безотлагательно активизировать работу по нейтрализации попыток российских спецслужб, их агентуры, связанных с ними подрывных элементов и диверсионно-разведывательных групп осложнить функционирование объектов критической инфраструктуры".

Ранее в ЕС призвали снять блокаду Донбасса. "Блокада железнодорожного сообщения между районами под контролем правительства и теми, которые в настоящее время находятся за пределами его контроля, противоречит очень необходимому комплексному подходу к украинским гражданам, проживающим на неподконтрольной территории. Те, кто отвечают за блокаду, должны прекратить свои действия, а власть должна решить эту проблему в первоочередном порядке", - гласит заявление.

США также выразили обеспокоенность блокадой поставок угля из оккупированных районов Донбасса.

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