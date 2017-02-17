Оккупанты в Крыму перенесли судилище над Семеной

Так называемое "предварительное судебное заседание" перенесено на 28 февраля. Оккупанты вменяют Семене "сепаратизм"

Во временно аннексированном Крыму российские оккупанты перенесли "предварительное судебное заседание" по "делу" журналиста Николая Семены на 28 февраля 2017 года. Об этом в своем Facebook сообщил корреспондент Новой газеты Антон Наумлюк.



По его словам, судилище перенесли по той причине, что адвокат Семены Эмиль Курбединов не смог подготовиться к "заседанию": материалы "дела" и документы были на компьютерах, изъятых во время обыска в его офисе 26 января. Технику правозащитнику вернули только сегодня утром, 17 февраля.



"Спрашивали о литературе и документах, обнаруженных на компьютере. Они все связаны с моей профессиональной деятельностью, находятся в материалах "дела" вместе с "экспертизами", - рассказал Курбединов, который провел 10 суток в тюремном изоляторе по сфальсифицированному обвинению в "экстремизме".



Как отметил Наумлюк, технику, изъятую во время обыска в адвокатском офисе, вернули и коллеге Курбединова Эдему Семедляеву.

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20 января 2017 года оккупанты предъявили Семене надуманное обвинение в "сепаратизме". По версии так называемого следствия, журналист "подготовил статью под названием "Блокада - необходимый первый шаг к освобождению Крыма", в которой были обнаружены призывы к нарушению территориальной целостности России".



Министерство иностранных дел Украины призвало мировое сообщество повлиять на РФ с целью прекращения преследования Семены.

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