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Оккупанты в Крыму перенесли судилище над Семеной

17.02.2017 14:38
Так называемое "предварительное судебное заседание" перенесено на 28 февраля. Оккупанты вменяют Семене "сепаратизм"
Оккупанты в Крыму перенесли судилище над Семеной
Николай Семена (фото - facebook.com/anton.naumlyuk)

Во временно аннексированном Крыму российские оккупанты перенесли "предварительное судебное заседание" по "делу" журналиста Николая Семены на 28 февраля 2017 года. Об этом в своем Facebook сообщил корреспондент Новой газеты Антон Наумлюк.

По его словам, судилище перенесли по той причине, что адвокат Семены Эмиль Курбединов не смог подготовиться к "заседанию": материалы "дела" и документы были на компьютерах, изъятых во время обыска в его офисе 26 января. Технику правозащитнику вернули только сегодня утром, 17 февраля.

"Спрашивали о литературе и документах, обнаруженных на компьютере. Они все связаны с моей профессиональной деятельностью, находятся в материалах "дела" вместе с "экспертизами", - рассказал Курбединов, который провел 10 суток в тюремном изоляторе по сфальсифицированному обвинению в "экстремизме".

Как отметил Наумлюк, технику, изъятую во время обыска в адвокатском офисе, вернули и коллеге Курбединова Эдему Семедляеву.

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20 января 2017 года оккупанты предъявили Семене надуманное обвинение в "сепаратизме". По версии так называемого следствия, журналист "подготовил статью под названием "Блокада - необходимый первый шаг к освобождению Крыма", в которой были обнаружены призывы к нарушению территориальной целостности России".

Министерство иностранных дел Украины призвало мировое сообщество повлиять на РФ с целью прекращения преследования Семены.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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