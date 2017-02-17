Оккупанты в Крыму перенесли судилище над Семеной
Во временно аннексированном Крыму российские оккупанты перенесли "предварительное судебное заседание" по "делу" журналиста Николая Семены на 28 февраля 2017 года. Об этом в своем Facebook сообщил корреспондент Новой газеты Антон Наумлюк.
По его словам, судилище перенесли по той причине, что адвокат Семены Эмиль Курбединов не смог подготовиться к "заседанию": материалы "дела" и документы были на компьютерах, изъятых во время обыска в его офисе 26 января. Технику правозащитнику вернули только сегодня утром, 17 февраля.
"Спрашивали о литературе и документах, обнаруженных на компьютере. Они все связаны с моей профессиональной деятельностью, находятся в материалах "дела" вместе с "экспертизами", - рассказал Курбединов, который провел 10 суток в тюремном изоляторе по сфальсифицированному обвинению в "экстремизме".
Как отметил Наумлюк, технику, изъятую во время обыска в адвокатском офисе, вернули и коллеге Курбединова Эдему Семедляеву.
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20 января 2017 года оккупанты предъявили Семене надуманное обвинение в "сепаратизме". По версии так называемого следствия, журналист "подготовил статью под названием "Блокада - необходимый первый шаг к освобождению Крыма", в которой были обнаружены призывы к нарушению территориальной целостности России".
Министерство иностранных дел Украины призвало мировое сообщество повлиять на РФ с целью прекращения преследования Семены.
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